Moderna: élargit son comité exécutif avant des lancements information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 14:20

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que la société avait élargi son comité exécutif afin d'anticiper les multiples lancements à venir de nouveaux produits.



Par conséquent, à compter du 1er janvier 2023, Juan Andres assumera un nouveau rôle en tant que responsable des Partenariats stratégiques et de l'expansion d'entreprise, et se concentrera sur le développement de l'organisation pour soutenir le pipeline en pleine croissance.



Dans ce rôle, il continuera de siéger au comité exécutif et de rendre compte à Stéphane Bancel.



Par ailleurs, le Dr Jerh Collins rejoindra la société en tant que directeur des opérations techniques et de la qualité, succédant à M. Andres.



Le Dr Collins rejoindra Moderna à partir du 3 octobre 2022 et assumera le rôle de directeur des opérations techniques et de la qualité dès 1er janvier 2023. Moderna précise que le Dr Collins siègera au comité exécutif et rendra compte au directeur général, Stéphane Bancel.