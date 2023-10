Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: données positives pour un vaccin grippe-Covid information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - Le groupe de biotechnologies Moderna fait part de résultats intermédiaires positifs de l'essai de phase I/II concernant son mRNA-1083, un vaccin expérimental combiné destiné à la fois à la grippe et à la Covid-19.



'L'ARNm-1083 a montré une forte immunogénicité contre la grippe et la Covid-19, avec un profil de réactogénicité et d'innocuité acceptable, par rapport aux vaccins autonomes homologués', affirme le spécialiste de l'ARN messager.



Moderna prévoit de commencer un essai de phase III sur l'ARNm-1083 chez les adultes de plus de 50 ans d'ici la fin de cette année et vise à obtenir une approbation réglementaire potentielle pour ce vaccin combiné en 2025.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -0.90%