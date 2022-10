Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: données positives pour le vaccin ciblant Omicron information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques portant sur sa dose de rappel ciblant le variant Omicron, soit l'ARNm-1273.214.



Le laboratoire indique qu'après 90 jours, sa dose de rappel de 50µg d'ARNm-1273.214 a généré une réponse en anticorps neutralisants supérieure à celle provoquée par l'administration d'une dose de 50 µg d'ARNm-1273, soit le vaccin initial contre la Covid,



Ce résultat a été observé chez tous les participants, indépendamment de l'infection antérieure, précise Moderna.



'Les données des essais cliniques indiquent également que la réponse immunitaire supérieure produite par notre rappel a une durabilité d'au moins trois mois', ajoute Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. 'Comme le COVID-19 reste une menace mondiale et une cause majeure de décès dans le monde, il s'agit d'un développement encourageant, montrant qu'un bivalent la dose de rappel offrira une protection importante avant les mois d'hiver', poursuit-il.



Le laboratoire précise enfin que les effets secondaires observés avec l'ARNm-1273.214 sont 'similaires ou moins graves' que ceux d'une deuxième ou d'une troisième dose du vaccin original. De plus, aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié au cours du suivi de trois mois, assure Moderna.





