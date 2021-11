Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : données positives d'une étude de phase 2 information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Moderna annonce des données positives de l'étude de phase 2 de l'ARNm VEGF-A thérapeutique chez les patients subissant une chirurgie de pontage aorto-coronarien. Ces données ont été présentées aujourd'hui lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Heart Association. L'étude de phase 2 dirigée par AstraZeneca a atteint le critère d'évaluation principal de l'innocuité et de la tolérabilité de l'AZD8601. Dans l'étude de 11 patients, sept ont été traités avec l'ARNm du VEGF-A AZD8601 et quatre ont reçu des injections de placebo. ' Les résultats présentés aujourd'hui permettent de repousser de nouvelles limites dans le traitement des maladies cardiovasculaires et autres maladies vasculaires ischémiques pour répondre à de graves besoins non satisfaits dans le but d'améliorer la vie des patients. ' a déclaré Stéphane Bancel, Président de Moderna.

