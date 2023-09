Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: données positives autour du vaccin Covid mis à jour information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:19









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que des données d'essais cliniques ont confirmé que son vaccin COVID-19 mis à jour, en attente d'approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis, génère un taux de vaccination 8,7 fois supérieur contre le varian BA.2.86 (Pirola).



Les Centers for Disease Control (CDC) indiquent que la variante BA.2.86 hautement mutée pourrait être plus susceptible de provoquer une infection chez les personnes qui ont déjà eu le COVID-19 ou qui ont été vaccinées avec des vaccins antérieurs. Les CDC ajoutent que les vaccins COVID-19 mis à jour peuvent être efficaces pour réduire les formes graves et les hospitalisations.



' Ces résultats démontrent que notre vaccin COVID-19 mis à jour génère une forte réponse immunitaire humaine contre le variant BA.2.86 hautement muté.Nos résultats précédemment communiqués ont aussi montré une réponse tout aussi efficace contre les variants EG.5 et FL.1.5.1, ces données confirment que notre vaccin COVID-19 mis à jour continuera d'être un outil de protection important à l'approche de la saison de vaccination d'automne ', a déclaré Stephen Hoge, M.D., président de Moderna.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -1.87%