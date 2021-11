Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : don de doses de vaccins par l'UE à Covax information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord qui permet aux pays de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE) de faire don à Covax de doses de son vaccin contre la Covid-19 qu'ils ont acheté, sur une base continue pour une livraison en 2021. Cette initiative, menée par la France, la Suède et la Norvège, devrait permettre le don de plus de 70 millions de doses de vaccin Moderna en 2021, dont un don initial de 15 millions par la France et de 40 millions par l'Allemagne. Ces dons de vaccins seront dirigés vers les 92 pays à revenu faible et intermédiaire, afin d'assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, et aider à mettre fin à la pandémie.

