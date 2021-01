Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : discussions avec Washington pour des doses en plus Cercle Finance • 27/01/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Moderna confirme être en discussions avec le gouvernement américain pour la fourniture à ce dernier de 100 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre la Covid-19, doses qui seraient à livrer au troisième trimestre 2021. Washington ayant précédemment convenu d'acheter à la société de biotechnologies 200 millions de doses du vaccin, ce nouvel achat porterait donc l'engagement de commandes confirmées du gouvernement américain à 300 millions de doses. Pour rappel, le vaccin de Moderna contre la Covid-19 a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA des États-Unis le 18 décembre 2020 et la société a commencé à le fournir au gouvernement peu de temps après.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +1.15%