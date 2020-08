Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : discussions avec le Japon pour des doses de vaccin Cercle Finance • 28/08/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Moderna indique avoir engagé des discussions avec le Ministère de la Santé du Japon pour l'achat potentiel de 40 millions ou plus de doses de mRNA-1273, son vaccin expérimental contre la Covid-19, pour aider le Japon à fournir des vaccins à sa population dès que possible. Selon les termes de l'arrangement, le vaccin développé par le laboratoire de biotechnologies américain serait distribué au Japon par Takeda Pharmaceutical, à partir du premier semestre 2021, si le produit reçoit une approbation réglementaire.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -3.50%