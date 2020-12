Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : discussions avec la Corée du Sud sur le vaccin Cercle Finance • 30/12/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Moderna a confirmé mercredi l'existence de discussions avec le gouvernement sud-coréen en vue de la prochaine fourniture de plus de 40 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19. La société américaine de biotechnologies indique que l'objectif de Séoul est de proposer l'administration du vaccin 'le plus tôt possible', avec une distribution envisagée dans le courant du deuxième trimestre 2021. Pionnier de la technologie dite de l'ARN messager (ARNm), Moderna est à l'origine d'un vaccin qui transfère des instructions vers les cellules du corps afin qu'elles puissent synthétiser des protéines susceptibles de prévenir ou de combattre les maladies.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.68%