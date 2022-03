Moderna: développe de nouveaux programmes basés sur l'ARNm information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Moderna annonce étendre son pipeline d'ARNm à travers deux nouveaux programmes de développement.



Le premier programme cible trois des virus les plus importants causant des maladies respiratoires chez les personnes âgées. Ce nouveau candidat vaccin est envisagé comme un rappel annuel ciblant à la fois le virus du Covid-19, le virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).



L'autre programme cible les coronavirus humains endémiques (HCoV). Bien que moins connus que les autres coronavirus, les HCoV sont une cause importante de maladies respiratoires dans le monde. Quatre HCoV (HCoV-229E, -NL63, -OC43 et -HKU1) sont endémiques dans le monde, représentant environ 10% à 30% des infections des voies respiratoires supérieures chez les adultes.



'Notre objectif est de développer des vaccins pour traiter les infections respiratoires, et éventuellement d'en combiner plusieurs en un seul vaccin de rappel annuel dans le but de réduire la morbidité et la mortalité importantes causées par ces virus', résume Stephen Hoge, président de Moderna.