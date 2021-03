Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : désigné entreprise la plus innovante au monde Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui faire partie de la prestigieuse liste annuelle de Fast Company, regroupant les entreprises les plus innovantes au monde pour 2021. La société a été classée numéro 1, a égalité avec Pfizer-BioNTech, en tant que société à l'origine des premiers vaccins à ARNm contre la Covid-19. Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, s'est dit 'très honoré' par cette distinction et a rappelé que le vaccin avait été créé 'en moins de 12 mois à compter de la disponibilité de la séquence du virus, une réalisation extraordinaire pour une société de biotechnologie comptant un peu plus de 1200 personnes à l'époque'.

