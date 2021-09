Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : des études confirment l'efficacité du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier soir que de nouvelles analyses faisaient état de l'efficacité de son vaccin Covid face aux différents variants en circulation. Le laboratoire cite notamment une étude conduite en partenariat avec le Kaiser Permanente Southern California (KPSC) ainsi qu'une publication récente du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) américain. Moderna a aussi partagé une nouvelle analyse du suivi jusqu'à 1 an suggérant un risque de percée d'infection plus faible chez les participants vaccinés plus récemment (médiane de 8 mois après la première dose) que chez les participants vaccinés l'année dernière (médiane de 13 mois après la première dose), dans le cadre d'un essai de phase III. Il est prometteur de voir des preuves cliniques et réelles s'ajouter au corpus croissant de données sur l'efficacité de notre vaccin ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. ' Nous espérons que ces résultats seront utiles alors que les autorités sanitaires et les régulateurs continuent d'évaluer les stratégies pour mettre fin à cette pandémie ', a-t-il conclu.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.19%