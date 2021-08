Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : des données confirment l'efficacité du vaccin information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier soir la publication de nouvelles données sur la durabilité de son vaccin Covid dans la génération d'anticorps contre les variants 'préoccupants' (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon et Iota). Publié dans Science, l'article indique que 'la majorité des personnes vaccinées avec le vaccin Moderna COVID-19 ont conservé des anticorps à la fois liants et fonctionnels contre les variants du SRAS-CoV-2 pendant six mois après la deuxième dose'. Directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, s'est dit 'satisfait' par ces nouvelles données qui 'confirment l'efficacité durable de 93 % observée avec le vaccin Moderna COVID-19 pendant six mois.' Bien qu'une certaine diminution des niveaux d'anticorps ait été observée au fil du temps, la majorité des participants avaient des titres d'anticorps neutralisants détectables six mois après la fin de la série primaire, précise le laboratoire.

