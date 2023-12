Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: départ en vue de la directrice commerciale information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Moderna annonce le départ de sa directrice commerciale Arpa Garay au cours des prochains mois (tout en restant conseillère pendant une transition), dans le cadre de changements au modèle d'exploitation du groupe afin de se concentrer sur ses objectifs commerciaux.



Le spécialiste de l'ARN messager entend en effet se concentrer sur la poursuite des ventes de son vaccin contre la Covid-19, Spikevax, et sur le lancement de son vaccin contre le VRS en 2024, tout en se préparant à lancer plusieurs produits par an à partir de 2025.



Pour ce faire, le directeur général Stéphane Bancel prendra la responsabilité des ventes et du marketing en 2024, en lien direct avec l'équipe commerciale, et Stephen Hoge assumera la responsabilité de la stratégie commerciale du pipeline et des affaires médicales.





