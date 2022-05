Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: départ du CFO récemment nommé information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que son CFO récemment nommé, Jorge Gomez, quitte la société, suite à la divulgation publique par son ancien employeur, Dentsply Sirona, d'une enquête interne en cours sur certaines questions, y compris les rapports financiers.



Du fait de ce départ avec effet immédiat, le directeur financier de Moderna, David Meline, récemment retraité, continuera d'exercer son rôle de CFO à compter de ce 11 mai, tandis que le groupe de biotechnologies rouvrira sa recherche d'un nouveau CFO.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -0.23%