Moderna : démarrage de l'étude de phase III dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Moderna annonce le démarrage de son étude de phase III Cove pour son vaccin expérimental contre la Covid-19 (mRNA-1273), étude conduite en collaboration avec le National Institutes of Health (NIH) et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Cet essai contrôlé par placebo et randomisé devrait inclure environ 30.000 participants aux Etats-Unis qui recevront une dose de 100 µg, l'objectif principal étant la prévention de la maladie Covid-19 symptomatique. Par ailleurs, le laboratoire a indiqué ce week-end une extension de l'accord avec la BARDA, pour un engagement supplémentaire de jusqu'à 472 millions de dollars pour soutenir le développement clinique, y compris cette étude de phase III.

