Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : demande pour les adolescents dans l'UE et au Canada Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir soumis, pour son vaccin contre la Covid-19 chez les adolescents, une demande d'approbation conditionnelle de mise sur le marché dans l'Union européenne et une demande d'autorisation au Canada. La société de biotechnologies précise que ces demandes s'appuient sur l'étude de phase II/III TeenCOVE évaluant son vaccin chez les adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans aux Etats-Unis, étude qui a atteint son objectif principal d'immunogénicité. Par ailleurs, Moderna indique s'être associé à Medison Pharma pour commercialiser son vaccin en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Israël, une zone concernant au total 20 marchés et plus de 175 millions de personnes.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +6.94%