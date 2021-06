Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : demande d'EUA pour les adolescents aux Etats-Unis Cercle Finance • 10/06/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Moderna indique déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour son vaccin contre la Covid-19 chez les adolescents, auprès de la FDA des États-Unis, après des demandes similaires aux autorités du Canada et de l'UE en début de semaine. La société de biotechnologies précise que ces demandes s'appuient sur l'étude de phase II/III TeenCOVE évaluant son vaccin chez les adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans aux Etats-Unis, étude qui a atteint son objectif principal d'immunogénicité. 'L'efficacité du vaccin chez les près de 2.500 adolescents qui ont reçu le vaccin Moderna contre la Covid-19 a été observée à 100%, en utilisant la même définition de cas que dans l'étude de phase III COVE chez les adultes', souligne-t-elle.

