Moderna: demande à la FDA pour une 4ème dose du vaccin information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé avoir soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour un changement de l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) afin de permettre une quatrième dose de son vaccin COVID-19 (ARNm-1273) chez les adultes de 18 ans et plus qui ont reçu une première dose de rappel de l'un des vaccins COVID-19 autorisés ou approuvés.



' La demande d'inclure les adultes de plus de 18 ans a été faite pour offrir une certaine flexibilité aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et aux prestataires de soins de santé afin de déterminer l'utilisation appropriée d'une dose de rappel supplémentaire de mRNA-1273, y compris pour les personnes présentant un risque plus élevé de COVID-19 en raison de leur âge ou de leurs comorbidités ' indique le groupe.



Cette soumission est basée en partie sur des données récemment publiées aux États-Unis et en Israël suite à l'émergence d'Omicron.