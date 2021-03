Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : débute les essais d'un nouveau vaccin Covid Cercle Finance • 15/03/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir vacciné les premières personnes participant à son étude de phase I portant sur l'ARNm-1283, son candidat-vaccin de nouvelle génération contre la Covid-19. 'Nos investissements dans notre plateforme d'ARNm nous ont permis de développer ce candidat-vaccin de nouvelle génération. La stabilité de ce vaccin au réfrigérateur pourrait faciliter sa distribution et son administration dans un plus large éventail de contextes, y compris dans les pays en développement', a expliqué en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Des futures études évalueront également l'ARNm-1283 en tant que dose de rappel pour des personnes préalablement vaccinées, mais aussi chez les personnes séropositives ou séronégatives, précise Moderna.

