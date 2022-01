Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: début d'une étude pour un vaccin contre EBV information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que le premier participant a reçu une dose dans l'étude de phase 1 de l'ARNm-1189, le candidat vaccin contre le virus d'Epstein-Barr (EBV) de la société. Cette étude baptisée Eclipse prévoit le recrutement d'environ 270 participants.



L'étude de phase 1 randomisée, à l'aveugle et contrôlée par placebo de l'ARNm-1189 sera menée sur environ 15 sites aux États-Unis. L'objectif principal est d'évaluer l'innocuité et la tolérabilité du produit chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 30 ans.



Cause majeure de mononucléose infectieuse, le VEB peut également entrainer des maladies à vie et est associé à un risque accru de développer la sclérose en plaques, certains troubles lymphoprolifératifs, des cancers et des maladies auto-immunes.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%