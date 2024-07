Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna:David Rubenstein rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que David Rubenstein, cofondateur et coprésident du Carlyle Group, rejoindra le conseil d'administration de Moderna à compter du 5 août 2024.



Suite à la nomination de David Rubenstein, les administrateurs Robert Langer et Stephen Berenson se retireront également du Conseil d'administration.



David Rubenstein remplacera M. Berenson au sein du comité d'audit du conseil d'administration. Langer et Berenson ont tous deux accepté de continuer à fournir des services de conseil à la société sur des questions clés après leur départ du conseil d'administration.



' Alors que Moderna atteint sa prochaine étape de développement en tant que société commerciale d'envergure mondiale, nous sommes honorés d'accueillir David Rubenstein au sein du conseil d'administration ', a déclaré Noubar Afeyan, cofondateur et président de Moderna et directeur général de Flagship Pioneering.



' David apporte une expérience incroyablement riche en matière d'investissement et de développement d'entreprises dans de nombreux secteurs en tant que cofondateur, coprésident et ancien codirecteur général du groupe Carlyle. En tant que président du Council on Foreign Relations et président de l'Economic Club of Washington, D.C., David est également l'une des voix les plus respectées au niveau mondial sur les questions liées à la politique et aux affaires internationales, et nous nous réjouissons de son point de vue dans le cadre de la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance mondiale '.





