Moderna: collaboration stratégique avec Immatics information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 16:27

(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord de collaboration stratégique avec Immatics, une société biopharmaceutique active dans la découverte et le développement d'immunothérapies anticancéreuses redirigeant les lymphocytes T.



Cette collaboration se concentrera sur la R&D autour de thérapies nouvelles et transformatrices pour les patients atteints de cancer ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits en tirant parti de l'expertise scientifique approfondie et des capacités opérationnelles de base des deux sociétés.



'Nous pensons que cette collaboration accélérera le développement de nouveaux traitements oncologiques et nous rapprochera d'un pas de plus vers la fourniture d'avantages significatifs aux patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits ', a déclaré Rose Loughlin, Ph.D., vice-présidente principale de Moderna pour la recherche et le développement précoce.