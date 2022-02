Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: collaboration élargie avec Thermo Fisher information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 15:48

(CercleFinance.com) - Moderna et Thermo Fisher annoncent un accord de collaboration stratégique de 15 ans visant à permettre la fabrication à grande échelle dédiée aux États-Unis de Spikevax, le vaccin Covid-19 de Moderna, et d'autres médicaments expérimentaux à ARNm dans son pipeline.



Ces dernières années, Thermo Fisher a soutenu le pipeline de développement de Moderna avec des services de recherche clinique et de fabrication sous contrat, dont une mise à l'échelle rapide des services de remplissage-finition aseptique et d'emballage de Spikevax.



Dans le cadre de cet accord élargi, il fournira désormais à Moderna une capacité dédiée pour une gamme de services de remplissage-finition aseptiques, y compris le remplissage lyophilisé et liquide, ainsi que des services d'inspection, d'étiquetage et d'emballage final.