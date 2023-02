Moderna: collaboration de R&D autour de l'édition de gènes information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:38

(CercleFinance.com) - Moderna annonce un collaboration stratégique de R&D avec Life Edit Therapeutics Inc., une société axée sur les technologies et les thérapies d'édition de gènes de nouvelle génération, afin de découvrir et développer des thérapies d'édition de gènes d'ARNm in vivo.



Le partenariat combinera la suite de technologies exclusives d'édition de gènes de Life Edit avec la plateforme d'ARNm de Moderna pour faire progresser les thérapies d'édition de gènes in vivo contre un ensemble sélectionné de cibles thérapeutiques.



'Grâce à notre collaboration avec Life Edit, nous espérons exploiter la puissance des technologies d'édition de gènes dans le cadre de notre moteur de recherche et développement plus large, aidant à faire avancer notre mission et à tenir la promesse de l'ARNm', indique Eric Huang, directeur général et directeur scientifique chez Moderna Genomics.