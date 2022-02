Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: collaboration de long terme avec Rovi information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui une collaboration de long terme avec les Laboratorios Farmacéuticos Rovi (ROVI), une société pharmaceutique paneuropéenne spécialisée et engagée dans la R&D, la fabrication sous contrat et la commercialisation de petites molécules et de spécialités biologiques.



Ce nouvel accord, d'une durée de dix ans, comprend une série d'investissements qui devraient permettre d'augmenter la capacité de fabrication dans les installations de ROVI à Madrid.



En plus de produire le vaccin COVID-19 de Moderna, la plate-forme de ROVI pourrait également être utilisée pour servir les futurs vaccins candidats à l'ARNm de Moderna.



' Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Moderna et de devenir un partenaire de fabrication à long terme', a commenté Juan López-Belmonte Encina, président-directeur général de ROVI.



Moderna et Rovi doivent finaliser les détails de cet accord au cours du premier trimestre 2022.