Moderna: chute de 85% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Moderna publie un BPA de 55 cents au titre des trois derniers mois de 2023, à comparer à 3,61 dollars un an auparavant, reflétant une chute de 45% de ses revenus à 2,8 milliards de dollars, liée à la réduction de ses ventes de vaccins contre la Covid-19.



'2023 a été une année de transition pour Moderna', reconnait son CEO Stéphane Bancel, qui pointe cependant d'importants progrès réalisés par le groupe de biotechnologies dans les maladies infectieuses, l'oncologie et les maladies rares.



Moderna réaffirme prévoir des ventes de produits d'environ quatre milliards de dollars en 2024, et s'attend à ce que les approbations réglementaires pour son vaccin contre le VRS pour les personnes âgées commencent au premier semestre de cette année.





