Moderna : certain de venir à bout des variants de la Covid

(CercleFinance.com) - Moderna annonce des mises à jour sur son programme de vaccin COVID-19. En effet, de nouveaux résultats d'une étude préclinique ont montré que les candidats-vaccins utilisés comme doses de rappel spécifiques augmentaient les titres neutralisants contre les variantes du SARS-CoV-2 préoccupantes. 'Les nouvelles données précliniques sur nos vaccins candidats spécifiques aux variants nous donnent la certitude que nous pouvons traiter de manière proactive les variantes émergentes', assure Stéphane Bancel, PDG de Moderna. À ce jour, la société a livré environ 132 millions de doses du vaccin Moderna COVID-19 dans le monde.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +7.40%