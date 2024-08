Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: campagne de sensibilisation sur la Covid aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Moderna a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation, 'Do It For You & Them', pour encourager la vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis, où les taux d'infection restent élevés.



La campagne vise à souligner l'importance de la vaccination pour prévenir le COVID-19, réduire l'impact du Long COVID et protéger les communautés.



Elle rappelle que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables et que de nombreux adultes hospitalisés pour COVID-19 n'ont pas reçu le dernier vaccin.



La campagne sera diffusée via divers médias, y compris la télévision et les réseaux sociaux, et sera soutenue par des partenariats avec des détaillants pour accroître la sensibilisation et l'engagement.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.