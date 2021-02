Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : Bruxelles commande 150 millions de doses en plus Cercle Finance • 17/02/2021 à 13:41









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que la Commission européenne lui a passé commande de 150 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre la Covid-19, doses qui devraient être livrées aux troisième et quatrième trimestres 2021. Cette annonce porte l'engagement de commande confirmé de Bruxelles à 310 millions de doses pour livraison en 2021. Selon les termes de l'accord, elle a la possibilité d'acheter 150 millions de doses supplémentaires qui seront livrées en 2022. La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin, sur la base de la recommandation de l'Agence européenne des médicaments, pour prévenir la Covid-19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -2.84%