Moderna : Bruxelles augmente ses commandes de vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que la Commission européenne a exercé une option pour acheter 80 millions de doses supplémentaires de son vaccin candidat contre la Covid-19, mRNA-1273, portant son engagement de commandes confirmées à 160 millions de doses. Les premières livraisons du vaccin aux pays européens par sa chaine logistique dans la région doivent commencer dans le début de l'année 2021, après son approbation par l'Agence Européenne des Médicaments. La société de biotechnologies précise que l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l'UE devra s'appuyer sur un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP), dont la réunion est prévue pour le 6 janvier prochain.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -2.89%