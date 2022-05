Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: BPA triplé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 13:23









(CercleFinance.com) - Moderna publie au titre des trois premiers mois de 2022 un bénéfice net plus que triplé à 3,7 milliards de dollars, soit un BPA triplé à 8,58 dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 220% à 6,1 milliards.



La société de biotechnologies spécialisée dans l'ARN messager a engrangé pour 5,9 milliards de revenus issus des ventes de produits grâce à son vaccin contre la Covid-19, à comparer à 1,7 milliard au premier trimestre 2021.



Moderna confirme ses accords d'achat avancés signés d'environ 21 milliards de dollars pour 2022, et s'attend à avoir, pour le deuxième trimestre, quatre programmes en études de phase III de stade avancé.





