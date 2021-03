Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : Baxter International va aider à fabriquer le vaccin Cercle Finance • 08/03/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir signé un accord avec Baxter International afin que Baxter BioPharma Solutions fournisse des services de fabrication stérile de remplissage de 60 à 90 millions de doses du vaccin Moderna COVID-19 en 2021, ainsi que des emballages. 'Baxter est honoré de fournir son expertise approfondie dans la fabrication de vaccins pour aider des partenaires comme Moderna à renforcer l'approvisionnement de leur vaccin', a déclaré Marie Keeley, vice-présidente de Baxter BioPharma Solutions. La fabrication du vaccin Moderna COVID-19 aura lieu dans les installations de fabrication stérile de remplissage/finition de BioPharma Solutions situées à Bloomington (Indiana, Etats-Unis). Les détails supplémentaires de l'accord n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -3.77%