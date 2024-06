Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: avis positif du CHMP dans le VRS information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable recommandant une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'UE pour mRESVIA, un vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial (VRS).



Cet avis concerne les adultes âgés de 60 ans et plus contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par l'infection par le VRS. La Commission européenne doit maintenant adopter une décision sur une AMM.



La recommandation se fonde sur les données positives de l'essai clinique de phase 3 ConquerRSV, qui a révélé notamment une efficacité vaccinale contre la maladie des voies respiratoires inférieures du VRS de 83,7% avec 3,7 mois de suivi médian.





