Moderna : 'avancées significatives' autour de l'ARNm

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa 5e journée annuelle consacrée à la R&D, Moderna a annoncé ' des avancées significatives ' dans son programme de développement de produits à partir d'ARNm. ' Nous pensons que notre plateforme d'ARNm peut résoudre les plus grands défis de santé au monde, des maladies affectant des millions de personnes aux maladies ultra-rares en affectant des dizaines, en passant par les médicaments personnalisés, jusqu'au niveau individuel ', a indiqué Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire. Moderna en a profité pour annoncer le lancement d'un nouveau vaccin dont le sérum combine deux doses de rappel, l'une contre la Covid, l'autre contre la grippe. Le laboratoire indique par ailleurs conduire des essais autour d'un vaccin contre le cancer. 37 programmes sont en cours de développement chez Moderna, dont 22 font actuellement l'objet d'études cliniques, souligne le laboratoire.

