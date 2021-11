Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : autorisation étendue pour une dose de rappel information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que la FDA des États-Unis a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) d'une dose de rappel de son vaccin contre la Covid-19 à la dose de 50 μg à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. Ce rappel peut être utilisé chez toutes les personnes de 18 ans et plus qui ont terminé une vaccination primaire avec tout autre vaccin autorisé ou approuvé. Il doit être administré au moins six mois après la fin de toute série primaire. La FDA a basé cette EUA sur l'ensemble des preuves scientifiques partagées par la société, dont une analyse des données de l'étude clinique de phase 2, qui a été modifiée pour offrir une dose de rappel aux participants intéressés 6-8 mois après leur deuxième dose.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +5.66%