Moderna : autorisation du vaccin en Suisse

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que Swissmedic, l'Agence suisse des produits thérapeutiques, a autorisé son vaccin contre la Covid-19 en Suisse, sur la base de l'analyse des données de l'étude clinique pivot de phase III annoncée le 30 novembre. Suite à cette autorisation, les premières livraisons devraient commencer en Suisse au cours de la semaine prochaine, le gouvernement fédéral ayant passé une commande de 7,5 millions de doses auprès de la société de biotechnologies. Par ailleurs Moderna fait part de la nomination de José M. Vega comme directeur de la sécurité, nomination effective depuis ce lundi. Il était auparavant responsable de la sécurité clinique et de la pharmacovigilance au niveau global chez Merck.

