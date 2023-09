Moderna attendue en baisse après l'annonce de la réduction de sa production de vaccins Covid-19

(AOF) - Moderna est attendue en nette baisse à Wall Street après avoir annoncé ce mercredi vouloir réduire la production de son vaccin Covid-19, dont une version actualisée a été approuvée cette semaine par les autorités américaines, afin de s'aligner sur la baisse de la demande post-pandémie et d'atteindre plus rapidement son objectif de croissance de la marge brute de 75 % à 80 %. Moderna est en pourparlers avec ses partenaires qui remplissent des flacons et des seringues avec ses vaccins à base d'ARN messager dans le monde entier.

