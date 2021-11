Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : arrive en tête du classement BioSpace information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 17:08









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que la société a été classée premier employeur dans le rapport 2022 Best Places to Work de BioSpace dans la catégorie des grands employeurs. Au cours de l'année écoulée, les efforts d'intervention de Moderna dans le cadre du COVID-19 ont créé des centaines d'emplois, faisant passer le nombre de ses employés de 800 en 2019 à plus de 2 400 employés en septembre 2021. La société a récemment annoncé une expansion du Moderna Technology Center à Norwood, avec plus du double de l'espace de production et de laboratoire et un centre de technologie industrielle. 'Depuis notre fondation, nous nous sommes engagés à apporter une nouvelle classe de médicaments à base d'ARNm aux personnes du monde entier. Être reconnu comme un endroit où il fait bon travailler est significatif pour notre société ' a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +4.04%