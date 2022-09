Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: approbation de Spikevax Bivalent au Japon information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir reçu l'approbation du ministère de la Santé du Japon pour une modification partielle d'une nouvelle demande de médicament pour son booster bivalent de Covid-19 ciblant Omicron, mRNA-1273.214 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1).



Cette approbation se fonde sur les données d'essais cliniques d'un essai de phase 2/3, dans lequel l'ARNm-1273.214 a atteint tous les critères d'évaluation principaux en termes de réponse d'anticorps neutralisants, et a été généralement bien toléré.



Au Japon, Takeda Pharmaceutical continue de fournir un soutien à la distribution du produit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination actuelle pendant une période transitoire. L'approvisionnement devrait commencer en septembre.





