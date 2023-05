Moderna: annonce des données pour l'acidémie propionique information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier qu'un résumé présentant les données intermédiaires de l'essai de phase 1/2 de l'ARNm-3927, une thérapie expérimentale à base d'ARNm pour l'acidémie propionique (AP), a été accepté pour être présenté lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Gene + Cell Therapy (ASGCT) qui se tiendra du 16 au 20 mai 2023 à Los Angeles, en Californie.



L'essai mondial de phase 1/2, ouvert, multicentrique et d'optimisation des doses, évalue la sécurité, la pharmacodynamie et la pharmacocinétique du mRNA-3927 chez des participants âgés d'un an et plus, atteints d'une AP génétiquement confirmée.



Lors de la réunion de l'ASGCT, Moderna présentera les derniers résultats démontrant l'innocuité du mRNA-3927 et passera à la phase d'expansion de la dose afin d'évaluer plus précisément la sécurité et l'efficacité et de confirmer la dose recommandée pour les futures études cliniques.



' Nous sommes encouragés par les rapports que nous recevons des patients et de leurs soignants sur l'impact que le mRNA-3927 a eu sur leurs familles et nous sommes impatients de procéder à d'autres essais cliniques ', a déclaré le Dr Kyle Holen, M.D., vice-président senior et responsable du développement thérapeutique et oncologique de Moderna.