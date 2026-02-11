 Aller au contenu principal
Moderna affirme que la FDA refuse d'examiner son vaccin antigrippal
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Moderna MRNA.O a déclaré mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis n'examinera pas sa demande d'approbation pour son vaccin contre la grippe, ce qui a fait chuter les actions de la société de 8 % dans les échanges après bourse.

Dans sa lettre, la FDA a déclaré que le choix de la société de comparer le mRNA-1010 à un vaccin contre la grippe saisonnière à dose standard déjà autorisé était la seule raison pour laquelle elle refusait d'entamer l'examen de la demande de Moderna.

Plus précisément, la lettre mentionne l'absence d'une étude "adéquate et bien contrôlée" avec un bras comparateur qui "ne reflète pas la meilleure norme de soins disponible", a déclaré Moderna.

La lettre n'identifiait pas de problèmes spécifiques de sécurité ou d'efficacité.

Moderna a déclaré l'année dernière que le vaccin mRNA-1010 était 26,6 % plus efficace que le vaccin antigrippal annuel approuvé de GSK GSK.L .

Le fabricant de vaccins a indiqué qu'il avait demandé une réunion avec l'autorité de réglementation afin de comprendre la voie à suivre.

Ce développement intervient un peu plus d'un mois après que les États-Unis ont révisé leurs directives de longue date sur l'immunisation des enfants et supprimé les recommandations relatives à la vaccination systématique contre six maladies infectieuses, dont la grippe.

