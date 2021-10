Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord pour livrer 110M de vaccins Covid à l'UA information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un nouveau protocole d'accord (MoU) portant sur la mise à disposition de jusqu'à 110 millions de doses de son vaccin Covid à l'Union Africaine. Le laboratoire s'est dit prêt à livrer 15 millions de doses au 4e trimestre 2021, 35 millions de doses au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions de doses au deuxième trimestre 2022. Toutes les doses sont proposées au prix le plus bas de Moderna, conformément aux engagements d'accès mondial de la Société.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +7.05%