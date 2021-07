Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord pour des doses supplémentaires au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Moderna fait part d'un accord entre son partenaire japonais Takeda et le Ministère de la Santé du Japon pour fournir 50 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre la Covid-19 et de son vaccin candidat de rappel de variantes, si ce dernier est autorisé. Ces livraisons devraient commencer en 2022. Avec l'accord précédent pour 50 millions de doses en 2021, ce nouvel accord porte donc à 100 millions le nombre de doses commandées par le Japon. Takeda sera en charge de leur importation et de leur distribution dans le pays.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%