Moderna : accord de R&D en thérapie génique avec Metagenomi

(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir conclu une collaboration stratégique de R&D avec Metagenomi, une société de médicaments s'appuyant sur des outils d'édition de gènes de nouvelle génération. Ce partenariat portera sur le développement de nouveaux systèmes d'édition de gènes pour des applications thérapeutiques humaines in vivo. La collaboration utilisera les nouveaux outils d'édition de gènes de Metagenomi et tirera parti de la plate-forme d'ARNm de Moderna, ainsi que des technologies d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP), dans le but de développer des thérapies curatives pour les patients atteints de maladies génétiques graves. ' L'édition de gènes a le potentiel de fournir un remède à des millions de patients vivant avec une maladie génétique. Notre partenariat avec Moderna est conçu pour accélérer la création de médicaments génétiques', a réagi Brian C. Thomas, directeur général et co-fondateur de Metagenomi.

