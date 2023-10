Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: accord de R&D avec la CEPI autour de l'ARNm information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Moderna annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la CEPI, soit la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dans le but d'accélérer le développement de vaccins contre les épidémies virales menaçant la santé mondiale.



En s'appuyant sur la technologie ARNm de Moderna, les partenaires espèrent parvenir à réduire les délais de développement des vaccins à 100 jours.



Le partenariat commencera par évaluer des conceptions d'antigènes générées par l'IA et la technologie de l'ARNm pour lutter contre les familles de virus à haut risque de provoquer des pandémies.



Par ailleurs, CEPI et Moderna se sont engagés à garantir un accès équitable aux résultats de ce partenariat, en conservant les droits sur les conceptions d'antigènes financées par CEPI et en proposant des vaccins sous licence à des prix abordables dans les pays à revenu faible et intermédiaire.







