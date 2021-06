Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord de livraison de vaccins avec l'UNICEF Cercle Finance • 02/06/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Moderna annonce la signature d'un accord à long terme avec l'UNICEF pour la fourniture de son vaccin contre la Covid-19 au nom du mécanisme COVAX, accord portant sur 34 millions de doses à livrer au dernier trimestre 2021, avec une option pour 466 millions de plus en 2022. Toutes ces doses sont offertes par Moderna à son prix le plus bas, en ligne avec les engagements d'accès mondial de la société de biotechnologies. Moderna dispose d'une autorisation d'utilisation en urgence de la part de l'OMS pour son vaccin depuis le 30 avril dernier.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.89%