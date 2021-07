Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord d'approvisionnement avec l'Argentine Cercle Finance • 12/07/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord d'approvisionnement avec l'Argentine pour 20 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19, ou de sa version adaptée à des variants si elle est approuvée, pour des livraisons devant commencer au premier trimestre 2022. 'Nous sommes engagés à rendre notre vaccin accessible à travers le monde en répondant à la pandémie avec notre vaccin contre la Covid-19', commente Stéphane Bancel, le directeur général de la société de biotechnologies.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.29%