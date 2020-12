Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord avec Recipharm, en soutien contre la Covid Cercle Finance • 31/12/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Moderna et Recipharm annoncent un accord visant à soutenir la formulation et le remplissage-finition d'une partie de l'approvisionnement des vaccins Moderna contre la Covid-19 en dehors des États-Unis. L'activité sera exercée dans l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques de Recipharm, située en France. Sous réserve de l'approbation réglementaire du vaccin dans les pays concernés en dehors des États-Unis, il est prévu que l'approvisionnement commence début 2021. 'C'est un accord important et stratégiquement important pour nous, et nous sommes ravis de travailler avec Moderna sur un projet aussi vital pour soutenir la lutte à long terme contre COVID-19', a déclaré Thomas Eldered, directeur général de Recipharm. 'Nos préparatifs sont déjà bien avancés: l'embauche de nouveaux employés et l'investissement dans l'installation vont nous permettre de respecter les délais tendus.'

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -2.85%