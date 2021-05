Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : accord avec l'Australie pour 25 millions de doses Cercle Finance • 12/05/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Moderna fait part d'un nouvel accord avec le gouvernement de l'Australie pour lui fournir 25 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19, dont 10 millions de doses de son vaccin initial mRNA-1273 dont la livraison doit commencer en 2021. L'accord prévoit aussi 15 millions de doses de vaccins-candidats de rappel de variant mis à jour, dont la livraison doit commencer en 2022. Les achats dans le cadre de cet accord seront sujets à l'approbation par la Therapeutic Goods Administration (TGA) d'Australie.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -3.58%